Lecce, le pagelle di CM: Almqvist cambia volto alla squadra. Che partita di Blin!

incolpevole sul gol, attento per il resto della partita.: soffre troppo le incursioni degli ospiti.: salvato dal VAR in occasione del gol annullato a Deiola. Poi si riprende e trascina la difesa.: sfiora il gol della vittoria cogliendo un palo.: leggermente meglio nel finale di gara ma poco propositivo nel complesso.: poteva fare di più. A tratti spento e fuori dal gioco.(dal 15' s.t: il suo ingresso porta vivacità alla squadra).: non il solito metronomo. L'albanese si perde nella lotta fisica del centrocampo.

(dal 27' s.t: entra, semina il panico e trova l'assiste del pareggio. Fondamentale).: tiene in piedi la squadra nel momento del bisogno. Monumentale.: una sola giocata degna di nota, poi per il resto mai pericoloso.(dal 27' s.t: porta scompiglio nel momento del bisogno).: assente ingiustificato. Troppo nervoso, sfiora più volte il cartellino rosso.(dal 1' s.t: il suo ingresso non cambia il volto offensivo dei giallorossi).: quasi mai pericoloso ma è sua la zampata del pareggio finale.: con i cambi trova un'importante punto in ottica salvezza.