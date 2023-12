: prende tutto tranne ciò su cui oggettivamente non può nulla, cioè il cross deviato da Rafia che bacia la traversa e si infila alle sue spalle.: controlla la sua zona di competenza senza andare mai in affanno.: dalle sue parti non si passa, dove non arriva con la tecnica ci mette il fisico.: al posto giusto al momento giusto, salva un gol fatto anticipando Shpendi sulla riga di porta.: molto propositivo in fase offensiva, ma poco concentrato quando si tratta di difendere.(Dal 1’ st: poche scorribande offensiva ma tanta solidità).: abbina quantità in difesa e qualità in impostazione del gioco.(Dal 25’ st: fatica a trovare la giusta posizione in campo).: il regista della squadra di D’Aversa, tutti i palloni transitano dai suoi piedi.(Dal 41’ st).: agisce sulla trequarti provando a far ripartire l’azione con velocità, manca però nell’ultimo passaggio.: non riesce a trovare lo spazio e il tempo per il incidere sulla gara.(Dal 15’ st: entra col piglio giusto, è sua la sfortunata deviazione che beffa Falcone e costa due punti al Lecce).: crea non pochi grattacapi alla fascia destra dell’Empoli, mette la ciliegina sulla torta segnando il gol che stappa l’incontro.: a metà primo tempo gli capita una buona occasione solo in mezzo all’area, ma calcia alto.(Dal 15’ st: di fatto non ci si accorge del suo ingresso in campo): la sua squadra è messa bene in campo, ma non riesce a trovare continuità all’interno della partita. Il gol che subisce è pura sfortuna, ma l’Empoli nel secondo tempo ha spinto di più.