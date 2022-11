Lecce-Atalanta 2-1



Falcone 6,5: poco può sul gol e sfortunato, decisivo con alcune uscite e parate.



Gendrey 6,5: sovrapposizioni importanti, come quella che taglia la difesa per la prima occasione di Colombo.



(dal 38’s.t. Umtiti 6: aiuta il reparto a respingere gli attacchi finali.)



Baschirotto 7,5: oltre ai sempre ottimi interventi difensivi sale in cattedra con il primo gol in Serie A.



Pongracic 6,5: alterna interventi precisi a sbavature quando si perde Zapata in occasione del gol ma nella ripresa è presente sul forcing avversario.



Gallo 6,5: conferma la prestazione di Udine giocando tanti palloni e con altrettante sovrapposizioni.



Blin 6,5: solita intelligenza tattica con passaggi puliti e tempi giusti.



(dal 27’s.t. Bistrovic 6: pressing e difesa del pallone utili nei minuti finali.)



Hjulmand 7: provvidenziale intervento su Pasalic poco prima del tiro davanti la porta, giganteggia a centrocampo con personalità.



Gonzalez 7: ripiegamenti e conquiste del pallone fondamentali, soprattutto negli ultimi minuti quando corre per tutto il campo per pressare.



Strefezza 6,5: fa ammattire Zortea e chiunque gli passi vicino, dal suo corner nasce il primo gol.



(dal 18’ s.t. Oudin 6: qualche buono spunto.)



Colombo 6,5: prima occasione sul suo piede, ruba palla a Okoli in occasione del secondo gol.



(27’s.t. Ceesay 6: difende e protegge palla, prova qualche contropiede.)



Di Francesco 7,5: il piglio giusto si vede con la vivacità iniziale premiata dal gol, bravo anche in fase difensiva.



(dal 18’ s.t. Banda 6,5: aiuta tanto in difesa, permette di tenere l’Atalanta lontana e per pungere in contropiede.)





All. Baroni 7,5: quando si perde deve subire le critiche, oggi è soprattutto la sua vittoria. Conferma la squadra di Udine e soprattutto l’atteggiamento: pressing alto, la squadra fraseggia e punge. La Dea è limitata. Importanti i cambi quando, sotto 2-1, mette forze fresche in attacco che gli permettono di non abbassarsi, di non subire e poter attaccare in contropiede.