Vigorito 6: mai davvero impegnato in interventi particolari nella prima frazione, prega e ringrazia che gli attaccanti azzurri siano così imprecisi. Qualche buona presa a terra



Donati 6: inizio difficile su Politano, poi gli prende le misure. Spinge poco per tenere sempre la linea compatta e stretta la linea.



Lucioni 6: qualche buco arriva, anche nella ricerca della prima uscita palla al piede. Il Napoli attacca con una linea di 4+1 che mette in difficoltà, portando la squadra più volte al tiro



Rossettini 6.5: tiene bene su Koulibaly sulle palle inattive, sul gol del Napoli non tiene bene il secondo palo dove Milik ha vita facile



Rispoli 6: si fa vedere molto più di Donati, con una gamba propositiva. Dopo il pareggio del Napoli, però, abbassa il raggio d'azione



Barak 6.5: buona prova di contenimento e di capacità di inserirsi negli spazi intermedi, creando più di un problema al Napoli



Majer 6: porta ordine ai palloni giocati, si spende molto nella chiusura del varco centrale. Esce dopo tanti km percorsi (dal 23' st Petriccione 6: stesso lavoro del compagno, stessa buona resa)



Deiola 6: cerca un'impostazione che si trasforma in una mezza sciagura, graziato da Zielinski e Milik. Prima e dopo una buona gara di forza e quantità



Saponara 6.5: esterno in fase di non possesso, interno che si inserisce con la qualità del trequartista in fase di possesso. Giocatore rinato a Lecce, davvero una buona gara la sua



Falco 7: giocatore di qualità superiore. Firma l'assist dell'1-2, determinante nel primo gol, gioca con classe in grande naturalezza (dal 29' st Mancosu 7: entra e dimostra tanta qualità, con la punizione perfetta che sancisce il successo salentino)



Lapadula 7: firma una doppietta in quello che doveva essere il suo stadio, sprecando anche una buona chance in area di rigore. Lotta come un leone, anticipando spesso uno come Koulibaly



All. Liverani 7: batte meritatamente l'amico Gattuso. Non fa barricate, ha trovato sul mercato la giusta qualità, merita la salvezza