: poco impegnato, non può nulla sul gol e si fa trovare pronto quando serviva: si preoccupa di fare attenzione in difesa.(90’s.t.sv): difficile passare dalle sue parti.: pronti via è lui a firmare la prima ghiotta occasione, ordinaria amministrazione in difesa.: molto propositivo e si divora un gol in contropiede che costa un grosso rimpianto.: giganteggia a centrocampo aiutando la difesa e le sue geometrie: pressa qualunque avversario passi dalle sue parti.(36’s.t.sui suoi piedi una grande occasione cui risponde un super Ravaglia)si riaccende la sua fantasia fornendo l’assist al bacio per Ceesay.(90’s.t.si muove su tutta la trequarti e mostra le sue qualità da cui scaturiscono diverse occasioni. La carta ha sorpresa ha ripagato Baroni.(28’s.t.sul gol si dimentica di seguire Jesé).propositivo sul suo lato, deve fare anche il lavoro sporco e aiutare in fase difensiva. Passaggio troppo molle per Ceesay pronto a colpire a botta sicura.lotta su ogni pallone e quando servito in profondità sfila Nuytinck più volte come nell’azione del gol.(36’s.t.ingresso che porta occasioni ma non basta)All.: l'inserimento di Oudin tra le linee porta gli effetti sperati e lo si capisce sin dall'inizio. Infatti la squadra pressa alta e riempie l'area con il francese sugli scudi, peccato che le occasioni sprecate non diano merito alla prestazione che cala nella ripresa e si chiude in difesa, anche se dopo il pareggio sembrava che la squadra potesse segnare ma senza concretizzare. Stavolta il pareggio puzza di due punti persi soprattutto per la prestazione. Ancora tutto rimandato e in basso alla classifica accendono le speranze.