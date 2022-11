: grande intervento sul diagonale di Gabbiadini in avvio. Perfetto nella gestione dei rari pericoli, sempre concentrato.: in qualunque posizione giochi, non perde lucidità e fa sempre la cosa più semplice, ma più giusta.: attento, non sbaglia nulla e si prende cura di Montevago prima e di Caputo poi senza fronzoli e senza errori.(dal 26’ s.t.: anche lui concentrato da subito, partecipa alla difesa del fortino).: nella prima frazione sovrasta regolarmente Gabbiadini, di testa non c’è gara e anche sull’anticipo l’ex Barcellona non fa arrivare neppure un pallone pulito alla punta blucerchiata. Perfetto anche nella ripresa.: bene in contenimento, magari non spinge troppo ma non era la partita per farlo.: quantità e anche attenzione nelle varie fasi di partita. Pulisce il gioco.(dal 26’ s.t.6: ex di giornata come Falcone, si piazza in mezzo e calamita un gran numero di palloni).: il capitano guida la truppa con dinamismo e coraggio. Sempre al posto giusto.: il suo compito, così come gli altri componenti della mediana, è soffocare le iniziative doriane. Assolve l’incarico con applicazione.offre subito un paio di buone sgasate, e anche qualche bella apertura a cambiare gioco. La sua rapidità nello stretto mette in difficoltà la retroguardia doriana, cerca anche il tiro appena ha spazio.(dal 26’ s.t.entra subito vivace e convinto, e al primo pallone buono infilza Audero. Ingresso da incorniciare).: al primo pallone buono, scappa via alla difesa genovese con un controllo orientato splendido e infilza Audero. Fa a sportellate con Ferrari, tiene con il fisico la squadra alta e spende tantissimo. Regala a Banda un assist di tacco geniale. Killer generoso.(dal 39’ s.t.: punta spesso i difensori, tentando di rientrare sul destro. Spesso riesce a ritagliarsi spazi importanti, ad esempio a metà primo tempo quando un suo tiro un po’ strozzato esce di poco alla destra di Audero. Segna anche un gol annullato per fuorigioco.(dal 32’ s.t.All.: è un Lecce compatto, ordinato e pure con buone iniziative personali. La squadra pugliese srotola la partita in maniera perfetta, rischiando pochissimo, vincendo i duelli individuali e pungendo quando è necessario. I salentini prendono tre punti d'oro in ottica salvezza in una sfida cruciale