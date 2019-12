Lecce-Bologna 2-3



Gabriel 6.5: è una partita nella partita tra lui e Palacio che arriva al tiro per tre volte nel primo tempo ma si oppone alle sue conclusioni, così come su Poli. Poche colpe sui gol dove sbaglia piuttosto la difesa ed anzi si disimpegna bene in altre occasioni per evitare un passivo più ampio.



Rispoli 5.5: prova a spingere sulla fascia mettendo qualche cross soprattutto in avvio. Cala insieme alla squadra con il passare dei minuti.



Lucioni 5: due errori che portano pericolosamente al tiro il Bologna oltre agli errori di posizionamento sui gol.



Rossettini 5: troppi errori difensivi sui gol dei rossoblu.



Calderoni 5.5: sbaglia in fase difensiva ma, come al solito spinge sulla fascia e regala l'assist per il gol di Babacar.



Petriccione 5.5: anche lui non brilla in cabina di re



Tachtsidis 5: errori in fase di impostazione, soprattutto quando sbaglia un appoggio all'indietro e regala un'occasione d'oro non sfruttata da Poli.



(dal 1' st Shakhov 5.5: entra dopo l'intervallo senza portare qualità al centrocampo.)



Tabanelli 5.5: cerca di dare ampiezza allargandosi ma, a parte qualche giocata, non eccelle come in altre circostanze.



(dal 15' st Farias 6: prova ad accendere la partita con il suo ingresso, qualche buona giocata ed il gol nel finale per le ultime speranze.)



Mancosu 5.5: rientra dall'infortunio e si vede maggiore qualità che però cala col passare del tempo, non incide come ci ha abituati.



Falco 5.5: come sempre prende la squadra sulle spalle con le sue fiammate ma questa volta non è abbastanza.



(36' st La Mantia sv)



Babacar 6: fin dall'inizio corre e sbatte come se volesse spaccare il mondo e solo il fuorigio annulla il gol del vantaggio. Sbaglia un'occasione sullo 0-3 per poi segnare ma è tardi.





All. Liverani 5.5: Questa volta l'approccio alla partita non è negativo, anzi la squadra inizia bene per poi calare e regalare occasioni al Bologna che vengono sprecate. La squadra soffre il pressing bolognese e non arrivano in area avversaria sbagliando tanto tecnicamente. La difesa prende acqua da tutte le parti e tutta la squadra va in bambola. C'è tanto da lavorare sul reparto arretrato ed anche sull'aspetto mentale, la squadra non può andare in tilt così troppo spesso.