Lecce-Roma 1-1



Falcone 7,5: super parata su El Shaarawy, spiazzato sul penalty poco dopo. Tre interventi prodigiosi su Abraham, gli ha parato qualsiasi tentativo



Gendrey 6: deve preoccuparsi più di limitare El Shaarawy, poco propositivo in avanti. Esce per infortunio.



Baschirotto 6,5: non è ufficialmente l’autore del gol ma si dimostra ancora pericoloso di testa, in difesa è attento



Umtiti 7: fa capire ad Abraham chi comanda con il suo fisico ed esperienza che gli permette di essere costantemente in anticipo



Gallo 6: dalle sue parti tanto spazio che gli permette di creare occasioni, è il primo dei suoi a tirare in porta costringendo Rui Patricio al corner da cui nasce il gol.



(28’ s.t. Pezzella 5: il suo ingresso porta solo errori)



Blin 6: uomo ovunque a centrocampo, fa sentire la sua fisicità andando a mordere su chiunque



Hjulmand 6: in fase difensiva cerca di spezzare le azioni avversarie, in costruzione si fa notare con aperture e passaggi importanti. Rischia tantissimo con un fallo cattivo nel finale.



Gonzalez 5,5: a fasi alterne, subisce anche molti falli che lo limitano nelle giocate. Prevale il nervosismo che lo porta al giallo alla sostituzione.



(21’ s.t. Askildsen 5,5: deludente il suo ingresso che non porta nulla.)



Strefezza 6: suo l’assist dal corner che sblocca l’incontro ma restituisce il favore agli avversari con un fallo di mano ingenuo. Cerca di farsi perdonare con le sue consuete giocate che producono potenziali occasioni.



(28’ s.t. Banda 6: qualche buona iniziativa personale.)



Colombo 5,5: deve lottare contro Smalling che non gli ha lasciato scampo, si intestardisce quando si libera della pressione ma tira debolmente anziché imbucare i compagni.



(21’ s.t. Persson 6: aiuta la squadra e fa vedere qualche spunto.)



Di Francesco 6: mette in difficoltà Zalewski che riesce spesso a saltare, mancata solo la giocata decisiva



(43’ s.t. Oudin sv)



All. Baroni 6,5: partita di personalità che inizia con il vantaggio, pagata la disattenzione che porta il rigore ma la difesa si conferma solida con degli ottimi Baschirotto e Umtiti. In fase offensiva Colombo è poco accompagnato ma le occasioni per i giallorossi non sono mancate dando la sensazione di poter vincere. La squadra ritrova compattezza e solidità con cui fermano un’altra big al Via del Mare.