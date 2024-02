Lecce, le pagelle di CM: Falcone subisce, la difesa non lo aiuta

Bologna – Lecce: 4-0



Falcone 5: l’attacco rossoblù lo stende, sono infatti quattro i gol da lui subiti in una giornata da dimenticare.



Venuti 5: sulla sua fascia il Bologna spinge con intensità e lui non regge l’urto, andando troppo spesso in affanno.



Baschirotto 5: all’inizio è il più sicuro e infatti trascina un po’ il resto della difesa, poi crolla nettamente sul finale e infatti sono sue le colpe sul gol di Odgaard.



Pongracic 5: a differenza del compagno accusa il colpo e molla subito, da lui ci si aspetta di più.



Gallo 5.5: il gioco dei rossoblù non lo agevola e si trova troppo spesso a rincorrere invece che a essere rincorso.



(dal 1’ Dorgu 5.5: non cambia gli equilibri in campo).



Ramadani 5: inizialmente ci prova ma la superiorità dei padroni di casa in mezzo al campo si fa sentire. Peccato.



Kaba 5.5: si limita al compitino e questo lo porta a volte a commettere qualche errore evitabile.



(dal 1’ st Blin 5.5: non entra con lo spirito giusto e questo lo penalizza).



Oudin 5.5: sottotono come il resto dei compagni, i duelli non mancano ma lui ci arriva già stanco. Peccato anche per il giallo.



(dal 32’ st Rafia 6: ultimo disperato tentativo di accorciare le distanze).



Almqvist 5: tanta confusione e poca concentrazione, questo determina una gara non all’altezza della situazione.



Krstovic 6: nel primo tempo crea qualche giocata interessante, tenendo su l’attacco. Poi cala ma è l'unico che almeno all'inizio fa vedere qualcosa.



(dal 6’ st Piccoli 5.5: non riesce a imporsi come vorrebbe).



Banda 5.5: viene sostituito anzitempo per infortunio ma nei minuti giocati non riesce a fare la differenza. Peccato.



(dal 38’ pt Sansone 5.5: nulla in più rispetto al compagno che sostituisce).





All. D’Aversa 5.5: la sua squadra crea qualche movimento nella prima frazione di gioco ma poi accusa il colpo e non riesce più a riprendersi.