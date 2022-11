- Sempre attento, con le sue parate permette al Lecce di portare via un punto importante su un campo davvero difficile. Miracoloso nel finale su Pereyra.- Pereyra lo mette in difficoltà, quando l'argentino preme lui fatica a contenerlo.- L'ex Barcellona mette in campo esperienza e qualità di un altro livello. Finché è in campo non fa vedere palla a Beto. Solo un problema fisico lo costringe ad uscire e per Baroni è una grave perdita. Dal 57’- Si fa infilare da Beto nell'occasione del gol del pareggio.- Gioca una buona partita, soprattutto nel primo tempo il Lecce dietro non concede spazio all'Udinese.- Uno dei migliori in campo questa sera. Fa soffrire parecchio Ehizibue, costringendolo a restare basso nella sua metà campo. Suo l'assist per il vantaggio di Colombo. Sfortunato quando a fine primo tempo un suo gran tiro si stampa sulla traversa.- Lavoro sporco in mediana. Tanto pressing e tanti palloni recuperati.- Probabilmente il migliore in campo. Detta i tempi, dà qualità e ma anche tanta sostanza alla mediana.- Si inserisce con puntualità. Punge tra le linee, trovando spesso la verticalizzazione. Prestazione positiva per lo spagnolo. Dall’84’- L'avvio è vibrante. Parte fortissimo, dopo due minuti va ad un passo dal gol e solo il palo salva Silvestri. Poi alla lunga perde un po' di lucidità. Dal 75’ Di Francesco s.v.- L'ex Milan trova un gol pesante e meritato per quella che è stata la sua partita. Oltre ad un gol da vero numero riesce a dare sempre profondità ai compagni. Dal 75’- Cerca di rendersi pericoloso con un paio di accelerazioni. Pecca un po' di precisione nell'ultimo passaggio. Dall’84’- Il Lecce porta via un punto davvero importante contro un'avversaria che ha perso sì brillantezza rispetto alle prime giornate ma che ha comunque qualità importanti. I salentini fanno un gran primo tempo, nella ripresa calano un po' ma riescono comunque a strappare il pari.