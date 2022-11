A poco più di mezz’ora dalla fine di Udinese-Lecce, Samuel Umtiti è costretto a lasciare il campo. Il difensore francese ha rimediato una botta nella parte inferiore della schiena, al suo posto è entrato Dermaku. Non sembra essere nulla di grave per l’ex Barcellona, che però non ce l’ha fatta a continuare la partita.