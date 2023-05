nessun tiro nello specchio, sicuro nelle uscite anche fuori area da ottime letture: la catena sinistra ligure lo mette in difficoltà, poche incursioni.: attento a contenere gli attacchi avversari, a volte anche nelle cattive.fa capire a Nzola che non sarà facile e rispetta le attese.qualche sovrapposizione che produce poco e rischia tanto quando si perde Nzola sull’occasione da corner.fuori posizione e di poco aiuto per Gendrey sulla sua fascia dove lo Spezia riesce a sfondare. Evanescente.(14’s.t.prodigioso intervento sul finale che salva il risultato)lotta su ogni pallone a centrocampo e si prende la responsabilità delle giocate in mezzo al campo, non sempre preciso.a tratti sparisce, poi qualche buona giocata. Discontinuo.quando si intestardisce da solo non porta molto, quando riceve collaborazione dai compagni diventa il più pericoloso.le giocate riuscite a malapena si contano sulle dita di una mano. Lotta con Ampadu che gli si incolla ma ottiene poco anche poco supportato.(14’s.t.qualche spunto interessante, soprattutto quando tende ad allargarsi per allargare le maglie difensive.)più di qualche errore tecnico, partite di poche fiammate.(45’+2’sv)primo tempo in letargo con l’approccio timoroso visto con il Verona. La squadra non riesce a trovare il modo per uscire palla al piede e resta schiacciata. Nella ripresa cambia atteggiamento soprattutto dopo l’ingresso di Ceesay che corregge la scelta iniziale. La vivacità porta qualche occasione che migliora la prestazione. Sufficienza raggiunta per il pari che serve a respingere le rimonte delle rivali.