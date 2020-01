Parma-Lecce 2-0





Gabriel 6: non deve compiere interventi difficili, bravo sulle uscite alte



Dell’Orco 6: Kulusevski prova a scappargli ma non gli va via; attento e preciso



Lucioni 6: un po’ lento a far ripartire l’azione



Rossettini 5: Inglese non gli dà noie, Cornelius invece sí



Donati 5,5: il Parma spinge sempre dal suo lato e più di una volta arriva al cross



Deiola 6: ex di turno che mette in campo corsa e muscoli



(Dal 42’ s.t. Rispoli sv)



Tachtsidis 5,5: il Lecce in regia è abbastanza lento soprattutto quando c’è da smistare il gioco da un lato all’altro



Petriccione 6: uno dei più pericolosi dei suoi, anche se si prende un cartellino giallo inutile



Mancosu 6: prova a colpire ma la difesa crociata chiude bene; si muove tra le linee e spesso si infila oltre la difesa del Parma



(Dal 18’ s.t. Lapadula 6: una traversa da due passi appena entrato)



Babacar 5,5: bel tocco di palla ma sotto porta è poco cattivo



(Dal 32’ s.t. Vera 5,5: entra ma le sorti del match non cambiano)



Falco 5,5: la difesa del Parma va spesso in difficoltà ma Falco non ne approfitta





All. Liverani 6: affronta il Parma senza paura e cerca di colpire con le ripartenze