Lecce-Inter 1-1



Gabriel 6.5: sicuro nelle uscite e nelle parate, soprattutto su Brozovic e non può nulla sul gol.



Rispoli 5.5: può avanzare di più sulla fascia ed alcune incursioni diventano pericolose. Peccato solo che si perde Biraghi sul cross del gol.



(dal 31' st Falco 6: non era al meglio della condizione ma il suo ingresso porta qualità, tanto che prende parte all'azione del gol del pareggio)



Lucioni 6: alterna grandi interventi a sbavature non da lui, in leggera ripresa.



Rossettini 6.5: del terzetto difensivo il più attento nel ruolo di centrale mettendo la museruola agli attaccanti avversari.



Dell'Orco 6: partita di grande personalità in difesa proponendosi anche in fase di impostazione.



Donati 6: in fase difensiva partita condizionata dal giallo ma quando spinge cerca di crossare o una giocata per portare il pallone in area.



Deiola 6: ordinato in entrambe le fasi, qualche spunto importante in uscita con dribbling e proposizione.



Petriccione 7: monumentale. Forse basterebbe questo per la sua partita di grande personalità e qualità. Fa girare la palla, salta l'uomo e compie anche interventi difensivi. A questo si aggiunge il suo importante dinamismo.



Mancosu 8: è lui l'ammazza grandi del Lecce. Segna alla Juve e poi all'Inter. Sbaglia due gol ad inizio partita e ripresa, oltre ad una grande prestazione calata nel secondo tempo ma ecco che rispunta con un gol fa rapinatore d'area con uno dei suoi inserimenti.



Babacar 6: come il compagno di reparto è costretto ad un lavoro maggiormente tattico. Difende la palla e aiuta la squadra a salire.



Lapadula 6: si sacrifica tantissimo giocando praticamente da seconda punta scambiandosi spesso con il compagno di reparto. Tanto lavoro in fase di non possesso nonchè utile in fase di costruzione con qualche spunto.



(dal 17' st Majer 6.5: entra dopo l'assenza per infortunio e sforna l'assist decisivo.)





All. Liverani 7: cambia formazione e anche l'approccio della squadra è ottimo. In contropiede crea qualche pericolo così come non si preoccupa a far impostare la sua squadra. Si vede la personalità mancata spesso così come l'intensità dei suoi. Legge la partita dall'inizio alla fine anche con le sostituzioni. Un pareggio da infiocchettare.