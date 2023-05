Lazio - Lecce: 2-2: la sua super parata su Milinkovic tiene in piedi la squadra prima del gol del pari. Nella ripresa dà tanta sicurezza ai suoi, ma poi pasticcia un po’ sul gol del 2-2.: perfetta l’assistenza centrale per Oudin sul gol del pari. Bene anche la fase di contenimento con Zaccagni praticamente annullato. (dal 31’s.t: ordinato e attento nel contenere il forcing finale dei biancocelesti): si fa scappare alle spalle Immobile sul gol dell’1-0. Accusa più del dovuto i tagli in verticale degli attaccanti della Lazio.: dove c’è lui non si passa. Granitico in marcatura, respinge ogni assalto dei biancocelesti che arriva dal suo lato.: preciso nelle chiusure sulle diagonali. Non si fa mai scappare via il diretto avversario.: agile nel guadagnarsi il rigore nel primo tempo. Efficacie la sua azione di rottura tra le linee per provare ad arginare il palleggio della Lazio.: chiave di volta dell’assetto del centrocampo, con cui Barone ha organizzato i raddoppi fissi sui costruttori di gioco biancocelesti.: chirurgico su entrambi i gol. Prestazione straripante a centrocampo, anche nel duello a centrocampo con Milinkovic. (dal 35’ s.t.sv): quel rigore calciato malissimo poteva pesare come un macigno sulla sua partita. Invece non si perde d’animo e in avvio di secondo tempo confeziona un assist al bacio per Oudin. (dal 31’ s.t.: troppo statico sulle marcature dei centrali laziali. Crea pochi pericoli (dal 21’ s.t.: troppo isolato per rendersi pericoloso. Fa quel che può sui palloni lunghi per provare a tenere alta la squadra): quando affonda crea sempre apprensione alla linea biancoceleste, costretta a schiacciarsi per contenerlo. (Dal 21’ s.t.: non ha grandi occasioni per lasciare il segno. Si adopera come può per tenere gli esterni della Lazio lontani dalle zone calde)All.: pari che sta stretto ai suoi. Partita tatticamente perfetta con una scatola organizzata tra centrocampo e difesa per ingabbiare le azioni biancocelesti. Crescita evidente di tutti i suoi uomini nella seconda parte di stagione.