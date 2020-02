Vigorito 5,5: Può poco, e quel poco lo fa male. Soprattutto quando Mkhitaryan lo infila sotto le gambe. Attento, invece, su un paio di tiri telefonati di Dzeko. Poteva fare di meglio.



Donati 4,5: Male in tutto. Dalla copertura preventiva all’impostazione passando per i duelli di corsa. Esce dall’Olimpico col morale sotto i tacchi.



Lucioni 5: Accompagna Dzeko all’uscita senza nemmeno strattonarlo. E’ l’unico del reparto difensivo a uscire (quasi) immacolato dalla trasferta. Quasi appunto perché nel finale si perde proprio il bosniaco.



Rossettini 4,5: Si guarda Under entrare in casa e non oppone resistenza alcuna. Fa lo stesso con Mkhitaryan. Male.



Calderoni 5: Pure lui bello addormentato in occasione dei due gol romanisti. Quando Mkhitaryan si avvicina dalle sue parti trema mentre lui provoca davvero pochi problemi in fase di spinta.



Majer 5: Che errore madornale nel primo tempo quando a porta spalancata centra il piedone di Smalling. Rimane scosso per il resto del match. (21’st Tachtsidis 5: ex mai rimpianto. Nemmeno oggi).



Deiola 5,5: Con Cristante è un braccio di ferro per amatori. Vince il romanista, ma forse bastava solo un po’ di coraggio in più.



Petriccione 4,5: Ingenuo in fase di possesso, poco lucido in fase di costruzione. Da un suo errore nasce il gol di Under, poi prosegue a occhi sgranati subendo oltre modo i pressing di Mkhitaryan e Veretout. (1’st Shakov 5: apporto inesistente)



Barak 5,5: L’ultimo arrivato aveva tirato fuori i muscoli. Oggi li ricopre limitandosi a qualche incursione centrale che non preoccupa più di tanto Smalling. Regala spesso palloni.



Mancosu 5,5: Su calcio piazzato o in movimento resta il pericolo maggiore. L’assenza di Falco d’altronde lo responsabilizza ancora di più. Il resto del gruppo però lo segue a fatica.



Lapadula 6: Combatte tra Smalling e Mancini ma crea giusto qualche prurito facilmente guaribile. Al primo graffio vero trova il palo pieno. Domenica no, non per colpa sua.



Liverani 5: Senza Falco e contro una Roma alla disperata ricerca di punti si arrende quasi subito. Un passo indietro rispetto alle ultime uscite, anche dal punto di vista dell’impegno. Serve ben altro per restare in serie A.