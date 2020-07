Cosa fa? Decide di mettere in discesa la partita della Lazio con un erroraccio veramente brutto. Meglio su Immobile nel primo e Luis Alberto nella ripresa, salva tutto su Adekanye e Milinkovic e fa dimenticare quell'orrore iniziale.Subisce un intervento molto duro nel primo tempo, copre e lotta come può.Qualche difficoltà di troppo nel primo tempo poi porta in vantaggio i suoi, sigillando una gara buona. Primo errore della gara quasi al termine sul colpo di testa di Adekanye.Il duello con Caicedo è molto rustico, riesce a limitarne la fisicità in maniera attenta e precisa. Prestazione autorevole.: Sfiora il gol con un tiro da fuori a sfruttare un'uscita indecisa di Strakosha, Lazzari è un cliente scomodo ma lo tappa come può, con grande impegno e diligenza.: Fa un gol pazzesco, bellissimo, annullato per un tocco di braccio, poi tira un rigore altissimo che poteva essere veramente importante. Prova a farsi perdonare con grande corsa e sacrificio, risulta uno dei migliori.: L'ex Primavera della Fiorentina viene aggredito sempre dagli attaccanti, ma riesce spesso a dare un certo ordine alla manovra del Lecce. Uno dei migliori, maestoso.(Dal 26' st Deiola s.v.): Si inserisce, lotta, prova a mettere un po' di fisico. L'ex Udinese battaglia e ci mette l'anima.Palla al bacio per Babacar col destro, 4° assist perfetto. Rischia molto su un tocco dubbio di braccio nel primo tempo, Maresca non va a rivederla al VAR, fa impazzire tutti con la sua verve.(Dal 26' Rispoli s.v.)Non riesce ad essere particolarmente incisivo nel primo tempo, suo l'assist per il vantaggio del Lecce.L'ex Cagliari si rende pericoloso con un bel passaggio e poco altro, in contropiede non riesce a fare quasi nulla).: Va in cielo e trova il gol del pareggio, il suo primo del 2020. Oltre a quello non fa tantissimo, ma basta in una partita difficilissima.(Dal 6' st Mayer 6: Dà vivacità alla manovra, prova a correre con gli spazi immensi lasciati dalla Lazio)Affronta la sua ex squadra, la Lazio, i suoi confermano dubbi e pregi di tutta una stagione: dietro ballano eccessivamente ma la squadra è sempre propositiva, veloce, sfrontata. Se il Lecce si salverà - e stasera la voglia era quella giusta - sarà merito suo.