Lecce-Salernitana 1-2



Falcone 6: poco da fare sulla prima rete, sulla seconda forse aspetta troppo l’uscita. Grande parata sulla punizione di Sambia.



Gendrey 5,5: il suo match vive di fiammate, qualche sovrapposizione alternata a errori. Ha anche il difficile compito di contenere un super Dia.



Baschirotto 5,5: in difficoltà nel contenere Piatek su cui spende il giallo, qualche errore anche in costruzione con lanci lunghi a vuoto.



Umtiti 5,5: qualche sbavatura anche per lui, tentenna sull’occasione capitata sul piede sbagliata che svanisce.



Pezzella 5,5: anticipa Candreva ma il suo colpo di testa finisce sul piede di Dia, sbaglia la diagonale sul secondo gol lasciando Vilhena indisturbato. Recupera con l’assist per Strefezza e maggiori incursioni nella ripresa che creano pericoli.



Blin 5,5: meno preciso rispetto alle precedenti partite.



(33’s.t. Askildsen sv)



Hjulmand 6: fa il possibile in fase di costruzione, qualche buon intervento anche in interdizione.



Maleh 5: poco incisivo, il match finisce con ammonizione e infortunio sul fallo.



(10’s.t. Gonzalez 5: cambia poco la sostanza, anzi sbaglia anche di più)



Oudin 5: perde il pallone che consente ad avviare l’azione del raddoppio avversario, tenta qualche giocata ma è poco concreto.



(1’s.t. Di Francesco 6: porta maggiore vivacità e crea occasioni)



Colombo 6: spesso deve lottare da solo e lo fa bene permettendo alla squadra di salire, pecca sul tiro dopo la respinta di Ochoa.



(25’s.t. Ceesay 5,5: solo un colpo di testa che termina fuori, si vede per poco o nulla)



Strefezza 6,5: riprende in mano la squadra nel momento di difficoltà giocando su tutto il fronte dell’attacco e segna la rete che accorcia le distanze.



(33’s.t. Banda sv)





All. Baroni 5,5: subisce l’inizio propositivo della Salernitana con una rete quasi episodica a cui non c’è stata alcuna reazione con le difficoltà ad uscire dalla metà campo e costruire. Difesa troppo blanda anche sul secondo gol, Strefezza illude una rimonta che aveva tutto il tempo per essere costruita. Fraseggio sterile e spesso frenetico che non permette di costruire abbastanza, forse si poteva osare di più con i cambi. A Cremona non si potrà sbagliare dopo due ko di fila che possono far sperare le concorrenti.