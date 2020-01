Hellas Verona-Lecce 3-0 (primo tempo 2-0)



Gabriel: s.v.

(dal 28' p.t. Vigorito 5,5: poco colpevole sul gol subito, cerca di tenere sempre in gioco la propria squadra con grandi parate. Ingenuità sul finale, con un'uscita sbagliata che provoca il rigore del definitivo 3-0 per l'Hellas.)



Lucioni 5: lascia parecchi spazi agli attaccanti avversari, spesso perdendo la propria marcatura su Di Carmine.

(dal 43' Majer 5: entra ma non cambia la sostanza.)



Rossettini 5,5: Amrabat e Pessina fanno quello che vogliono e lui soffre molto la velocità e la tecnica degli avversari.



Dell’Orco 4,5: partita pienamente insufficiente. Troppo scomposto negli interventi e poca attenzione nelle giocate. Si fà espellere per doppia ammunizione.



Donati 5,5: resta in partita per una mezz'ora, poi si lascia andare all'amarezza collettiva.



Tachtsidis 6: uno dei pochi che prova a fare qualcosa anche quando i giochi sono oramai decisi. Buona proposizione in avanti. Deve abbandonare il campo in barella in lacrime dopo aver messo male il piede.



Deiola 5: imprecisione nei passaggi e molti errori di misura.



Mancosu 5,5: anche per lui tanti errori di misura nei passaggi, cosa che sorprende vista la buona tecnica del giocatore.



Rispoli 5,5: come il resto della squadra si spegne già da metà del primo tempo. Subisce molto la cattiveria agonistica del centrocampo avversario.



Lapadula 5: il gol sbagliato dall'attaccante(in fuorigioco) è l'emblema della gara del Lecce. Da lì in poi non riesce più a costruire un'azione di gioco.



Babacar 6: ci mette almeno la fisicità per cercare di provocare qualche pericolosità alla difesa avversaria. Poca roba comunque, anche se il resto dei compagni non lo aiuta.

(dal 23' s.t. Meccariello: s.v.)





All. Liverani 5,5: prova a scuotere i suoi fino a metà ripresa, ma si deve arrendere anche lui davanti ad una squadra che non risponde.