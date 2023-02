Lecce-Sassuolo 0-1



Falcone 6: impegnato poco, bravo a tenere il tiro di Bajrami.



Gendrey 5,5: spinge maggiormente nel secondo tempo ma è troppo poco.



Baschirotto 6: sempre presente quando chiamato in causa.



Tuia 6: attento in difesa, meno quando deve impostare.



Gallo 6: lavora molto sulla sua fascia e costringe Berardi a girare a largo da lui.



Blin 5,5: mancato il suo palleggio ordinato nel centrocampo giallorosso.



(28’s.t. Gonzalez 5,5: porta troppo poco il suo ingresso.)



Hjulmand 5,5: si fa anticipare da Thorstvedt sul gol, meno attento ma riesce a rifarsi quando deve impostare.



Maleh 5,5: cerca di dare dinamismo ma come tutto il centrocampo è inefficace.



(35’s.t. Askildsen sv)



Strefezza 5,5: qualche buona giocata ma spreca quando ci si aspetta qualcosa di più come nell’occasione che poteva portare il pari. Non da lui.



Ceesay 5,5: deve sgomitare con i difensori avversari ottenendo ben poco, tocca erroneamente un passaggio decisivo per Strefezza in contropiede.



(1’s.t. Colombo 5,5: il suo cambio nella ripresa cambia poco.)



Banda 5,5: punta Zortea più di qualche volta ma manca la concretezza.



(1’s.t. Oudin 6: qualche buona iniziativa, ha dato più verve sulla fascia)





All. Baroni 5,5: prestazione diversa da quella di Bergamo, centrocampo meno fluido e che non permette di costruire azioni degne di nota, primo tempo chiuso con zero tiri in porta ma soprattutto senza dare sensazione di pericolosità. I cambi nell'intervallo sembrano sortire effetti, soprattutto con Oudin, ma il gol nel momento migliore fa perdere fiducia. Inutili i tentativi nel finale soprattutto se c'è poca assistenza dal centrocampo.