mantiene in bilico la partita con una gran parata sulla rovesciata su Lovric e salva su Ehizibue con piediqualche incursione in avanti, quella più importante porta al rigore. Esce per infortunio.(22’s.t.interventi importanti in difesa)molto irruento anche a distanza dalla sua area, limita Nestorovski e poi passa a fare il terzinopreciso e puntuale negli anticipi, dalle sue parti non si passa.salvataggio su Ehizibue, meno propositivo del solito in avantitanto pressing su chiunque passi dalle sue parti e qualche inserimento in area(33’s.t.recupera palloni importanti e prova ad impostare, unica pecca quando perde la marcatura di Lovriccerca di smistare la palla con giocate semplici ed efficaci(33’s.t.tante giocate e importanti, manca lo spunto decisivo ma è lui ad accendere la luce.Glaciale sul rigore che pesava tantissimo.(33’s.t.la sua corsa diventa importante in entrambe le fasi)cerca di lottare con i difensori ma sbaglia quel poco che gli capita, soprattutto pecca in cattiveria quando deve concludere.(12’s.t.la sua freschezza porta maggiore pericolosità e corsa, si sacrifica anche a difendere): spreca incredibilmente il colpo di testa indisturbato, poi tanto lavoro tattico.approccio attendista che costringe l’Udinese ad un giro palla sterile, poi nella ripresa la squadra mette il piede sull’acceleratore e quando colpisce è letale tornando a vincere e facendo un balzo in zona salvezza.