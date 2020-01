Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato dopo il ko interno contro l'Udinese: "Oggi abbiamo fatto una buona gara per quelle che sono le nostre possibilità. Abbiamo concesso qualcosa di troppo all'Udinese ma fa parte del campionato che dobbiamo fare. La squadra ha lottato, e se si è consapevoli si può solo migliorare. L'importante è fare questo tipo di prestazioni. Gli obiettivi di miglioramento vanno fatto il più velocemente possibile. Creiamo tanto, negli ultimi metri, ma poi al momento di finalizzare facciamo un po' di fatica. Dobbiamo cercare di essere più incisivi visto che non possiamo creare sempre 20 occasioni da gol a partita.



Poi sull'arbitraggio di Giua: "Una delle cose che mi ha dato più fastidio è l'episodio del gol annullato a Babacar per un contatto che a Okaka su Rossettini non è mai stato fischiato. C’è stata una gestione diversa delle situazioni che ha innervosito la squadra e questi episodi possono pesare a fine stagione. Voglio uniformità di pensiero. E questo oggi non è avvenuto".