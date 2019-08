Fabio Liverani, allenatore del Lecce, parla in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Falco deve mantenere continuità nella massima serie. Shakhov, Mancosu e Benzar sono a posto, recuperato e ci daranno ulteriori opzioni. Il gap può essere colmato con la condizione fisica, ma non credo che fra noi e l'Inter ci sia tale differenza. Poi ci sono gli episodi...noi daremo tutto. Non ci snatureremo con chi avremo di fronte, servirà coraggio per difendere e ripartite e umiltà per saper soffrire".



SULL'INTER - "Si tratta di una squadra costruita per obiettivi importanti, c'è un allenatore bravo e una squadra pronta per lottare con le prime dieci d'Europa. Anche loro sono all'inizio del percorso, vedremo se saranno già pronti. La prima a San Siro? Stavolta l'ho conquistata sul campo, c'è grande differenza rispetto al passato; ho più esperienza e maggiore consapevolezza del mio ruolo. Rispetto a quel Genoa, questo Lecce è costruito da più tempo. Per me da Pagani a San Siro ci sono le stesse emozioni, sarà più affascinante perché la Scala del Calcio è tanta roba. Nell'Inter ce ne sono tanti da temere, da Skriniar a Lukaku a Brozovic, ma noi scenderemo in campo tranquillamente"