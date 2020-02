L'allenatore del Lecce, Fabio Liverani ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "La salvezza sarebbe un miracolo sportivo. Io ne sarei felice e orgoglioso, così si chiuderebbe un triennio straordinario e consentirebbe di programmare un qualcosa di diverso per il futuro. Un'altra stagione in giallorosso è plausibile a prescindere dagli interessi di altre società. La mia ricerca principale oggi è quella di poter crescere insieme ad un club che abbia un progetto tecnico, infrastrutture, voglia di lavorare e che mi facesse anche incidere nelle scelte. Il Lecce per me è la priorità, ma come abbiamo fatto negli anni precedenti a fine stagione con massima serenità ci metteremo tutti seduti insieme per decidere il meglio. Fermo restando che io sono legato al club giallorosso da un contratto fino al giugno 2022. Esiste una clausola di rescissione inserita quando eravamo in Serie C. Negli anni successivi è stata confermata un po’ per scaramanzia ed un po’ perché andava bene ad entrambe le parti, ma credo che vada anche interpretata come un premio al club che ha saputo valorizzare al massimo il suo allenatore. Fossi un presidente di Serie A prenderei Petriccione".