Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Lapadula ha avuto un attacco di dissenteria, ma può partire comunque dal primo minuto".



SULL'INTER - "E' una gara impari, ma scenderemo in campo con l'atteggiamento giusto. Serve anche fortuna, affrontare l'Inter dev'essere un premio per i ragazzi. Stiamo facendo un campionato dignitoso, vogliamo giocarcela contro chiunque".



SUI TIFOSI - "Per noi la Serie A è motivo d'orgoglio, c'è grande entusiasmo".



SUL MERCATO - "Arriveranno due giocatori che si collocheranno a centrocampo. Difesa? Servono giocatori con caratteristiche diverse da Lucioni e Rossettini. Djidji? E' aggressivo e ha qualità",



SUL GIRONE DI RITORNO - "Servono gare importanti per rialzarci. Chiedo ai ragazzi di riempire l'area, dobbiamo migliorare nel fiuto del pericolo".



SU BABACAR - "Abbiamo fiducia in lui, sono convinto che basti poco per sbloccarsi".