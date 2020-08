L'allenatore del Lecce, Fabio Liverani ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima giornata di campionato contro il Parma: "Per la salvezza non dipende soltanto da noi, dobbiamo vincere la nostra partita in qualsiasi modo per poi aspettare il risultato di un altro campo (Genoa-Verona, ndr). Le partite vanno giocate tutte, a prescindere da chi si incontra. Noi cercheremo di dare il massimo, a fine partita guarderemo i risultati. Domani è una finale, il cuore e la testa saranno le componenti principali. Bisogna andare con tutte le energie, poi vedremo cosa succederà. Per noi con 20mila abbonati il dopo lockdown è stata una cosa negativa. Giocare in casa senza pubblico è stato un grande handicap, ma dobbiamo farcene una ragione. Iniziative in città a sostegno della squadra? Sono importanti, la Serie A è un patrimonio di tutti che va difeso. Sono cose che fanno piacere, hanno un valore molto alto".