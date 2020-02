Marco Mancosu, centrocampista del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "È difficile da metabolizzare, ne parlano ancora in tanti. Sabato ci aspetta una sfida salvezza, dobbiamo cercare di mettere da parte questa grande impresa e preparare al meglio la sfida".



SUL GOL AL NAPOLI - "Mi ha fatto piacere, è stato un bellissimo gol, un tourbillon di emozioni che porterò sempre nel cuore".



7 GOL IN SERIE A - "Diciamo che la porta è sempre la stessa. E anche le dimensioni del campo sono sempre quelle. Cambia la qualità di chi gioca. Però sono stato sempre abituato a segnare tanto, sono meravigliato anch'io ma godiamoci il momento. Di solito le calciavo più di piatto, questa era veramente lontana e dovevo dare più forza".



SULLA SPAL - "È una cosa molto pericolosa, perché quando si cambia tecnico arriva una scossa non dettata dalle idee del nuovo arrivato, ma che ti porta ad andare oltre le tue forze fisiche e mentali. Ci è già capitato contro il Milan, che aveva appena chiamato Pioli e ha fatto una partita bellissima. In quel caso abbiamo retto, speriamo di farlo ancora".