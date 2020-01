Marco Mancosu, trequartista del Lecce, parla a la Gazzetta dello Sport dopo i gol a Juve e Inter: "Dopo il gol alla Juventus, ho fatto centro contro l’Inter. Si è girato il mondo, se penso che sino a due stagioni fa la mia carriera era impreziosita dalle reti che firmavo contro le grandi della Serie C, come Salernitana, Catania o lo stesso Lecce, oppure contro le più blasonate della B, come Benevento e Verona. Allegri? Giampaolo, che mi ha fatto esordire in A nel Cagliari, e Allegri. Quando Liverani mi sprona all’inserimento in area, ricordo una lezione di Max a Cagliari. Mi disse: 'Marco sei a metà strada, in quella posizione non servi, devi buttarti dentro e tentare la giocata in area'".