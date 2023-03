L'AD del Lecce, nonché ex dirigente della Fiorentina, Sandro Mencucci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze. Queste le sue parole: "Con la Fiorentina sarà una gara emozionante. Per la prima volta torno da avversario. Contro questa Fiorentina, che è una grande squadra, non sarà semplice fare risultato. Lecce? Quest'anno Corvino è stato fantastico, ha fatto una squadra di tutto rispetto con un budget e un monte ingaggi limitato."



IL MERCATO - Baschirotto? E' un ragazzo straordinario, che si è adattato con incredibile successo al ruolo di difensore centrale, pur essendo lui nato come terzino. Futuro? Lo vedo in una piazza italiana importante. Firenze? Perché no, come detto avrà un futuro importante. Baroni? Per spessore umano lo posso paragonare ad un grande del nostro calcio come Siniša Mihajlović. Maleh? Ragazzo che si sta comportando bene, è un grande lavoratore e spero che possa rimanere con noi a fine stagione, ovviamente tutto è legato alla salvezza del Lecce".