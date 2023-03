Aggiornamenti in casa Lecce con la squadra salentina che prepara la trasferta di domenica pomeriggio contro la Fiorentina. Nella giornata di oggi si sono allenati a parte Samuel Umtiti e Morten Hjulmand: per il difensore francese si tratta di torcicollo, il danese lamenta invece una contusione all'occhio destro. Nessuno dei due dovrebbe comunque essere a rischio per Firenze.