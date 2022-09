Il Lecce ospita il Monza al via del Mare dopo la sconfitta di lunedì contro il Torino. I brianzoli, ancora alla ricerca dei primi punti in A, arrivano dalla sconfitta nell'ultimo turno contro l'Atalanta: Baroni si affida al tridente Oudin-Ceesay-Banda, Stroppa risponde con la coppia d'attacco Petagna-Caprari. Calcio d'inizio domenica alle 15 (diretta su Dazn). Queste le probabili formazioni:



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Oudin, Ceesay, Banda. All. Baroni



MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. All. Stroppa