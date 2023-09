Lecce-Napoli (sabato 30 settembre con inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la settima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D'Aversa.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.