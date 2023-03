“Bentornato Campionato!”, diceva Maurizio Mosca, fenomeno di giornalista che - purtroppo - passa alla storia contemporanea del web come quello del pendolino, praticamente un tipster che sparava pronostici a caso. Invece era - ovviamente - molto di più. Ai suoi tempi il Var non c’era. Per fortuna del Var. Perché Maurizio Mosca avrebbe avviato una battaglia che molti accarezzano ma nessuno prende di petto:La memoria torna all’audio della (mancata) seconda ammonizione di Pjanic, usata e strumentalizzata per spiegare quell’inspiegabile Inter-Juve di tanti anni fa, con le “montagne russe” (cit. Higuain intervistato a fine partita) del risultato che cambiò fino al 3-2 bianconero nel finale.Il ricordo molto più recente di un altro “Derby d’Italia”, storico brand per etichettare le sfide tra Juventus e Inter, accompagna il Bentornato Campionato dopo la noiosetta sosta delle nazionali. Torniamo, dunque, dopo esserci lasciati con la mano di Rabiot e Inzaghi che strillava nonostante il filo di voce: “. Tutte le altre immagini schiacciavano il pallone sul corpo del centrocampista francese. Quella di profilo, no. Era la testimonianza visiva migliore. La più realistica. Ma passata in secondo o terzo o quarto piano. In coda a tutte le altre: perchè?Le immagini offrivano un ben più sospetto tocco di Vlahovic con il bicipite di un braccio non proprio aderente al corpo. Forse non l’hanno visto, o magari sì e non l’hanno considerato punibile. In ogni caso, qui non si tratta di prendere posizione pro Inter o pro Juve. No. Qui semplicemente si cerca di chiarire e far capire che le parole mai rettificate di Inzaghi non avevano la conferma video. Se si parlava del tocco di Rabiot, semplicemente non c’era. Bastava vedere l’immagine giusta, l’unica con la prospettiva adatta. E non tutte le altre, buone solo per agitare le polemiche.La risposta non va chiesta alle tv - prima Dazn - che avevano il diritto di utilizzare tutto il materiale video disponibile: nella frenesia della diretta, nessuno è perfetto.ed eventualmente quella realmente sospetta di Vlahovic. Invece…Invece, nulla. Googlando sull’ultima giornata, in primo piano c’è sempre Rabiot con il suo braccio e Inzaghi con il suo “episodio chiarissimo, visto da 20 telecamere”.L’Aia non l’ha fatto. Ha perso una grande occasione. Oltretutto, in questi giorni si parla tanto di immagini falsificate che sembrano autentiche, tipo il Papa con il piumone e Trump arrestato. La differenza tra vero o falso si capisce poco.“Bentornato Campionato!”.