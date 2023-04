Lecce-Napoli è il secondo anticipo della 29esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 19 di venerdì 7 aprile. Una gara che sulla carta sembrerebbe scontata, ma che vede le due formazioni arrivarci con qualche interrogativo di troppo rispetto ai piani. Sì anche per Luciano Spalletti che, sebbene mantenga un clamoroso vantaggio scudetto in classifica, in realtà deve riuscire a somatizzare il 4-0 subito contro il Milan per rilanciare il morale del gruppo anche in vista dell'andata dei quarti di Champions proprio contro i rossoneri. Non se la passa bene, invece, Marco Baroni che arriva da 5 ko consecutivi e con 0 gol segnati all'attivo e che vede la zona retrocessione tornata a soli 8 punti di distacco.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lecce-Napoli, con calcio d'inizio alle 19 di venerdì 7 aprile 2023 al Via del Mare, sarà trasmeso in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.