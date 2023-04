Cinque giorni dopo il crollo con il Milan e a cinque giorni di distanza dalla nuova sfida con i rossoneri, stavolta in Europa. A metà strada, per il Napoli, è in arrivo un anticipo di campionato per ripartire in vista della Champions League e ridare slancio allo scatto decisivo per lo scudetto. In casa del Lecce, gli analisti puntano con decisione sulla vittoria degli azzurri: al Via del Mare il «2» di Spalletti è offerto a 1,63, con i giallorossi - sempre battuti nelle ultime cinque giornate - lontani a 5,90 e il pareggio a 3,60. A rendere più duro il compito di Baroni è la crisi dell’attacco, con il gol che manca da cinque turni. Andare a segno contro i partenopei sarebbe un colpo a 1,62, mentre un'altra partita senza reti è data a 2,05. Opposta la situazione del Napoli, andato 64 volte a segno finora: almeno una rete appare scontata a 1,12, e per gli analisti ci sono buone possibilità che gli ospiti vadano in gol due o più volte (1,92). Senza Osimehn, Spalletti si affiderà ancora una volta a Simeone, la cui firma sul match vale 2,25. Kvaratskhelia segue poco più indietro, a 2,50, mentre i salentini si affidano a Ceesay (5,50) e Di Francesco (6,00).