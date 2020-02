Queste le novità dopo l'allenamento odierno del Lecce: "​Nel pomeriggio la squadra ha sostenuto un allenamento al Via del Mare per continuare a prepare la sfida di sabato alle 15:00. Hanno lavorato in differenziato Babacar, Falco, Gabriel, Mancosu e Meccariello, mentre Farias è ancora assente. Domani pomeriggio allenamento, a porte chiuse, al Via del Mare. Al termine della seduta la squadra andrà in ritiro in un albego cittadino in vista della gara con la SPAL".