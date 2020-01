Altra seduta d'allenamento che il Lecce svolto nel pomeriggio al Via del mare, nel corso del quale il tecnico Liverani ha impegnato i calciatori in un lavoro tattico. Assenti Tachtsidis e Gabriel, hanno svolto un allenamento differenziato Babacar, Farias, Meccariello e Petriccione. Da questa sera la squadra è in ritiro in un albego cittadino in vista della gara di domenica con il Torino. Domani pomeriggio è in programma la rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.