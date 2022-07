Contatti continui tra Lecce e Genoa, che stanno provando a imbastire una trattativa per Nikola Maksimovic sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza. I due club stanno cercando un accordo per dividersi l'ingaggio del difensore che si aggira intorno a 1,5 milioni di euro, l'idea dei giallorossi è quella di contribuire con una percentuale di poco inferiore alla metà. Nelle scorse settimane i due club hanno chiuso l'affare Coda, ora sono seduti di nuovo a tavolino per cercare l'intesa per Maksimovic.