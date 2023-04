È tutto pronto per le Final Eight della eSerie A TIM che quest’anno si apprestano a vivere una grande novità: l’evento che decreterà la vincitrice dello Scudetto si terrà infatti nella bellissima cornice del Teatro Apollo di Lecce.



Realizzato in stile neoclassico all’inizio del novecento, il teatro è perfettamente incastonato nel centro storico della città di Lecce, a pochi passi dal Castello Carlo V e dalla splendida basilica barocca di Santa Croce, ed è in grado di ospitare oltre 700 persone.



Il 18 e 19 aprile il palcoscenico vedrà sfidarsi gli 8 migliori Team della stagione del torneo virtuale organizzato da Lega Serie A per conquistare il titolo di Campioni d’Italia.



Nel primo match si affronteranno l’US Lecce Esports, con il campione della scorsa edizione Obrun2002, e l’Hellas Verona FC Esports, con il finalista dell’anno passato HV_Karimisbak. Le altre formazioni saranno la Juventus Dsyre, con il vincitore dell’edizione 2020/2021 Danipitbull, l’AC Monza Team eSports con ER_Caccia98, la Sampdoria eSports con RRich19, l’U.S. Salernitana 1919 eSports con Montaxer, lo Spezia Esports con Gl17ch_Carmelo e il Bologna Fc 1909 eSports con Lonewolf92.