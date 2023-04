Estanis Pedrola è uno dei giocatori del Barça Atlètic che è stato più rivalutato in questa stagione. La sua progressione è stata 'in crescendo' ed è diventato, in base agli obiettivi, una delle sensazioni della filiale del Barcellona. Il suo exploit, 8 gol in 17 partite, gli è valso l'interesse da parte di diversi club. Secondo Mundo Deportivo, l'ultimo è il Lecce, dove Samuel Umtiti gioca in prestito.