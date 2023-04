La 32a giornata di Serie A si apre con due anticipi del venerdì: prima Lecce-Udinese, poi lo Spezia ospiterà il Monza di Palladino. Qui sotto tutti gli episodi dubbi da moviola delle due gare.



LECCE-UDINESE - LA PARTITA



Arbitro: Marchetti

Guardalinee: Colarossi-Mondin

Quarto uomo: Gariglio

Var: Valeri

Avar: Di Martino



57' - Grandi proteste del Lecce per un intervento di Udogie su Gendrey: l'arbitro inizialmente fa proseguire il gioco, poi, richiamato dal Var, va a rivedere l'intervento al monitor ed indica il dischetto. Cartellino giallo per Udogie.



48' - Annullato un gol a Di Francesco per fuorigioco.



SPEZIA-MONZA



Arbitro: Rapuano

Guardalinee: Lo Cicero-Vivenzi

Quarto uomo: Santoro

Var: Marini

Avar: Di Paolo



22' - Breve check del VAR sul vantaggio di Ciurria, per un possibile fallo non ravvisato dall'arbitro Rapuano: tutto regolare per la rete brianzola.