Il difensore del Lecce, Pezzella, ha parlato della partita contro la Salernitana ai microfoni di DAZN: "La sosta mi è servita tantissimo per recuperare dal punto di vista fisico. Vogliamo fare una partita come nel primo tempo col Milan, aggressivi e compatti. Per noi questa è una prova di maturità. Approcciamo tutte le partite allo stesso modo, andando sempre a mille, col massimo dell'aggressività. Candreva? In Serie A tutti i clienti sono scomodi, uno vale l'altro, non ci sono problemi".