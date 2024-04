Lecce, Ramadani diffidato e ammonito: ecco quale partita salta

40 minuti fa



Brutta notizia per il Lecce: contro il Milan non ci sarà Ramadani, scatta la squalifica.



GIALLO PESANTE - Il centrocampista, colonna portante della squadra salentina, ha rimediato l'ammonizione all'81' della sfida contro la Roma al Via del Mare, 30esima giornata di Serie A, per un intervento in ritardo su El Shaarawy. Un giallo pesante, perchè era diffidato e scatterà dunque la squalifica.



NIENTE MILAN - Ad aggravare l'assenza, il fatto che il prossimo impegno di campionato del Lecce non sia una partita qualunque: la squadra di Gotti affronterà infatti il Milan di Stefano Pioli.