Lecce-Roma è il secondo anticipo del sabata della 22esima giornata di Serie A con calcio d'inizio all 18 al Via del Mare. Sono 9 i punti di vantaggio dei ragazzi di Baroni sulla zona retrocessione un gap che i salentini vogliono aumentare dopo il successo ritrovato contro la Cremonese. I giallorossi di José Mourinho sono però oggi stabili al terzo posto che vorrebbe dire Champions League, un risultato che porterebbe grossi margini per il futuro del club.



DOVE VEDERLA - Lecce-Roma, calcio d'inizio alle 18 di sabato 11 febbraio al Via del Mare sarà trasmessa in tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.