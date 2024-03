Lecce-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sarà un lunedi di Pasquetta fondamentale per Lecce e Roma, in corsa rispettivamente per la salvezza e per un posto in Champions. In Salento, infatti, sono in palio tre punti fondamentali per Gotti e De Rossi, due allenatori subentrati a stagione in corso. La Roma ha recuperato in questa settimana di sosta siaEntrambi però potrebbero partire dalla panchina. In difesa possibile stop per Ndicka, diffidato e col derby alle porte. Outche resterà ai box per almeno 3 settimane mentre a centrocampo probabile chance per Bove vista la squalifica di Pellegrini. Nel Lecce è ancora in dubbioalle prese con un fastidio al ginocchio. Al suo posto probabile impiego di Piccoli nel tridente con Krstovic e Almqvist. Per il resto tutti a disposizione fatta eccezione per il lungodegente Kaba.

Partita: Lecce-RomaData: 1 aprile 2024Orario: 18:00Canale TV: DaznStreaming: DaznLecce-Roma di lunedi 1 aprile alle 18, a cui è possibile accedere sia attraverso la Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Piccoli. All.Gotti(4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi