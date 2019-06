Dopo l’exploit dell’Ajax è letteralmente esplosa la passione per il calcio olandese e anche in Italia è aumentato l’interesse per alcuni calciatori dell’Eredivisie. Ad arrivare in Italia potrebbe essere Alexander Büttner, esterno sinistro classe ’89 di proprietà del Vitesse. Sul calciatore, il cui intermediario italiano è Francesco Miniero, è forte l’interesse del Lecce, anche se negli ultimi giorni è emerso l’interesse di altri club, sia in Italia che all’estero. Il calciatore deciderà il suo futuro la prossima settimana, intanto dal Salento hanno avviato il pressing su di lui.