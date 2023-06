Il Borussia Dortmund torna alla carica per Morten Hjulmand. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i gialloneri sono pronti a lanciare un nuovo assalto al centrocampista del Lecce dopo quello andato a vuoto l'anno scorso post promozione in Serie A. Il classe '99, reduce da una stagione sontuosa, viene valutato 12 milioni di euro dal portale specializzato Transfermarkt.