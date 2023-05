Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Lecce-Spezia, lunch match della 36esima giornata di Serie A:



Lecce – Spezia domenica ore 12.30

Mariani

Meli – Alassio

Iv: Feliciani

Var: Mazzoleni

Avar: Muto



90' - Giallo anche per Blin che non rischia e stende l'avversario sulla trequarti.



86' - Giallo per Esposito, autore di un fallo tattico a centrocampo.



81 - Strefezza entra in area e cerca un compagno in mezzo, interviene Nikolaou con il corpo. Controllo del Var che non ravvisa tocchi di mano.



59' - Giallo per eccesso di foga anche per Wisniewski.



50' - Umtiti trattiene Nzola in maniera plateale, aprendo così il conto dei cattivi sul taccuino dell'arbitro.