Il Lecce viene dato sulle tracce del centrocampista Benassi, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito all'Empoli. Si attende una svolta sulla trattativa ben avviata con la Spal per il trasferimento in giallorosso dell'esterno offensivo Federico Di Francesco (scadenza 2023). Al momento c'è una fase di stallo con il calciatore che ha dato l'ok al suo trasferimento, ma la società ferrarese intende monetizzare dalla cessione e al momento non intende accettare alcuna proposta di contro partita tecnica da parte del club salentino.



Corvino continua a muoversi sotto traccia nella ricerca dei due difensori centrali. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, c'è l'idea per l'esperto Luca Ceppitelli (32 anni, svincolatosi dal Cagliari), oltre agli interessamenti per il marcatore mancino del Venezia, Pietro Ceccaroni (26) e per il norvegese del Molde, Birk Risa (24 anni).