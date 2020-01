Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida con l'Inter: "Ci dobbiamo credere, assolutamente. Questa è una partita difficile, sulla carta impossibile. Ma è già accaduto, contro la Juventus, che i pronostici fossero sovvertiti: chissà. Lo staff medico dovrà aiutarci nel recuperare quei 6-7 giocatori fondamentali che negli ultimi scontri del girone d'andata sono stati indisponibili. Il mercato? La società non si tirerà indietro. Già da lunedì ci saranno delle novità. Arriveranno un paio di giocatori che alzeranno il livello. Acquah? Ci siamo: manca poco per l'ufficialità. Saponara? Ci stiamo sentendo con la Fiorentina per sbloccare l'operazione: lui è la priorità, ma ci sono anche altri nomi. Liverani ha espresso una necessità per la difesa, vedremo se sarà possibile accontentarlo nelle ultime ore di mercato".